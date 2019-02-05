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В Украину экстрадирован подозреваемый в убийстве, три года скрывавшийся в Италии.  

Как сообщает пресс-служба МВД, в 2015 году на одной из улиц Львова убили мужчину.

«Стрелок, который выпустил в жертву несколько пуль – член преступной группировки – бежал за границу, надеясь избежать наказания, и был объявлен в международный розыск», - говорится в сообщении.

Через несколько лет на след убийцы вышли оперативники внутренней безопасности НПУ и вместе с Интерполом и полицией Италии задержали и доставили злоумышленника во львовский суд.

Убийство произошло в сентябре 2015 года. К одному из домов во Львове на автомобиле BMW подъехали люди в камуфляжной форме и в упор расстреляли 50-летнего мужчину. От полученных ранений он погиб на месте.
ForUm

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