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20 декабря у стен Верховной Рады состоится молитвенное стояние в связи с возможным принятием законопроекта № 5309 о переименовании УПЦ.

Фото: foma.in.ua

Богослужение начнется в 9.30. Об этом объявил верующим 19 декабря наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел после литургии в Никольском соборе Свято-Покровского женского монастыря в Киеве, сообщает «Фома в Украине».

Напомним, 17 декабря спикер парламента Андрей Парубий заявил, что в повестку дня Верховной Рады 20 декабря будет внесен законопроект № 5309 «О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, законом признана осуществила военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины».

По словам главы Юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, смена названия УПЦ позволит властям аннулировать договоры об аренде лавр.

«Если структура юридическая заходит в процесс реорганизации, изменения названия, то встанет вопрос о возобновлении договоров с Киево-Печерской лаврой, с Почаевской лаврой», - сказал отец Александр.

По его мнению, такая ситуация позволит на законных основаниях отобрать у Церкви лавры и храмы.
ForUm

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