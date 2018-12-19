Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ) считает «беззаконием и трагедией» создание в Украине автокефальной Православной Церкви.

Фото: Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион / УПЦ

Об этом корреспонденту ТАСС заявил архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил, управляющий в Канаде приходами РПЦЗ.

"Это трагическое событие и вопиющее беззаконие со стороны константинопольского патриарха Варфоломея. И даже нужно полагать, что он здесь действовал не один: ему в какой-то мере помог Запад, который, без сомнения, помог смене власти в Украине, после чего начала развиваться ненависть ко всему русскому, а теперь это перешло и на церковь", - считает архиепископ.

Говоря о возможных последствиях, управляющий приходами РПЦЗ в Канаде указал, что "можно бояться того, что начнут отбирать церковное имущество, в первую очередь лавры - Почаевскую и Киево-Печерскую".

"Верующие люди будут отстаивать эти святыни", - добавил архиепископ, выразив обеспокоенность тем, что это может закончиться кровопролитием.