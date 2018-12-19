На имя Блаженнейшего Митрополита Онуфрия поступило письмо от Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы, в котором Предстоятель Польской Церкви выражает свою обеспокоенность кризисной ситуацией в жизни Украинской Православной Церкви в результате незаконных действий Константинопольского Патриархата.

Фото: Митрополит Варшавский и всей Польши Савва / УПЦ

В письме Митрополит Савва вспоминает о решении Польской Православной Церкви от 9 мая 2018 года, которое было отправлено к сведению Предстоятелей всех Поместных Православных Церквей, сообщает сайт ОВЦС УПЦ.

Среди прочего, в нем содержится предостережение, что нынешние церковные настроения в Украине, если не будут должным образом успокоены, будут разрушительным образом влиять на жизнь всего мирового Православия.

«Сейчас мы видим, что так и случилось. Переживаем это. Жизнь Церкви и вера человека - это не шутки», - пишет Митрополит Савва в своем письме Предстоятелю Украинской Православной Церкви.

Вместе с тем, Митрополит Савва выразил Митрополиту Онуфрию «и всем верующим, кто стоит на почве чистоты веры, определенной догматически каноническим учением Святой Церкви Православной» слова уважения и поддержки.