также в разделеРелигия
Конституционный суд начал проверять правомерность обращения Порошенко к Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса 14
Возле Верховной Рады проведут молитвенное стояние против переименования УПЦ 16
Канадский архиепископ назвал создание ПЦУ в Украине «трагическим событием» 41
Предстоятель Польской Православной Церкви выразил поддержку УПЦ 25
В УПЦ заявили, что Элладская Церковь не признала итогов Объединительного Собора 31
СБУ собирается вызвать наместника Киево-Печерской лавры на допрос - СМИ 11
В УПЦ опровергли фейк о переходе митрополита Житомирского Никодима в ПЦУ 17
В Фейсбуке православные украинцы назвали имя настоящего митрополита Киевского 65
Обращение Священного Синода УПЦ к архипастырям, пастырям, монашествующим и верующим от 17 декабря 166
Состоялось заседание Синода УПЦ МП 78
Митрополит Онуфрий: Воспитание не только в словах, оно состоит из наших поступков 68
АП не допустила к участию в Соборе архимандрита УПЦ Кирилла Говоруна 76
В Виннице неизвестные молодчики отобрали ключи от Кафедрального собора УПЦ 273
Усик ответил радикалам: Я стану на сторону своей веры 8039
Митрополит Онуфрий наградил талантливую молодежь и известных украинцев 435
Американцам в Украине дали советы на 15 декабря 90
Священник Агапит: Сотрудник СБУ предложил проследовать в Киев на разговор 94
Епископа УПЦ под охраной доставляют «на разговор с Президентом» сотрудники СБУ 270

19 декабря Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Николаевском домовом храме резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. 

 Фото: УПЦ

За богослужением была совершена хиротония архимандрита Дионисия (Пилипчука) во епископа Переяслав-Хмельницкого, викария Киевской Митрополии. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Решение о назначении нового викарного архиерея Киевской Митрополии Священный Синод УПЦ принял 17 декабря 2018 года.

За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.
В завершение богослужения Предстоятель УПЦ вручил епископу Переяслав-Хмельницкому Дионисию архиерейский жезл. По традиции иерарх подал верующим свое первое архипастырское благословение.

15 декабря наряду с митрополитом Винницким Симеоном (Шостацким) митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) принял участие в Объединительном Соборе. 17 декабря на заседании Синода УПЦ было принято решение о запрете в служении митрополита Симеона и митрополита Александра.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2720 грн.
32
Теги