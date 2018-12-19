19 декабря Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Николаевском домовом храме резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.
Фото: УПЦ
За богослужением была совершена хиротония архимандрита Дионисия (Пилипчука) во епископа Переяслав-Хмельницкого, викария Киевской Митрополии. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.
Решение о назначении нового викарного архиерея Киевской Митрополии Священный Синод УПЦ принял 17 декабря 2018 года.
За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.
В завершение богослужения Предстоятель УПЦ вручил епископу Переяслав-Хмельницкому Дионисию архиерейский жезл. По традиции иерарх подал верующим свое первое архипастырское благословение.
15 декабря наряду с митрополитом Винницким Симеоном (Шостацким) митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) принял участие в Объединительном Соборе. 17 декабря на заседании Синода УПЦ было принято решение о запрете в служении митрополита Симеона и митрополита Александра.
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