19 декабря Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Николаевском домовом храме резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Фото: УПЦ

За богослужением была совершена хиротония архимандрита Дионисия (Пилипчука) во епископа Переяслав-Хмельницкого, викария Киевской Митрополии. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Решение о назначении нового викарного архиерея Киевской Митрополии Священный Синод УПЦ принял 17 декабря 2018 года.

За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

В завершение богослужения Предстоятель УПЦ вручил епископу Переяслав-Хмельницкому Дионисию архиерейский жезл. По традиции иерарх подал верующим свое первое архипастырское благословение.

15 декабря наряду с митрополитом Винницким Симеоном (Шостацким) митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) принял участие в Объединительном Соборе. 17 декабря на заседании Синода УПЦ было принято решение о запрете в служении митрополита Симеона и митрополита Александра.