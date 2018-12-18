В Ривном полицейские задержали мужчину, из-за действий которого травмированы трое патрульных.

Как сообщает пресс-служба облполиции, около 22:00 на улице Льнокомбинатовской экипаж роты полиции особого назначения заметил автомобиль Mercedes-Benz ML 430, который ехал без света внешних фар. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и начал убегать.

Получив соответствующую информацию в радиоэфире, экипажи патрульной полиции начали преследовать внедорожник, который промчавшись по четырем улицам, выехал на автодорогу «Киев-Чоп» и двигался в направлении столицы. Близ села Горбаков Гощанского района полицейские служебным автомобилем заблокировали движение беглецу, но тот совершил маневр разворота и поехал в сторону Ривного по встречной полосе, подвергая опасности всех участников дорожного движения.

Полицейские, чтобы остановить правонарушителя, на международной трассе вблизи Ривного снова создали искусственный затор. Водитель автомобиля Mercedes-Benz объехал стоящий транспорт и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubushi Outlander, под управлением 22-летнего младшего лейтенанта полиции, который ехал на подмогу коллегам с включенными маячками синего и красного цветов. После этого водитель внедорожника, не останавливаясь, продолжил бегство. Около 23:00 во время преследования экипаж патрульных начал совершать обгон авто злоумышленника. В это время водитель направил свое транспортное средство на служебный Mitsubushi Outlander, пытаясь столкнуть его с дороги.

В результате столкновения оба авто совершили наезд на придорожное ограждение. После остановки трое полицейских вышли из автомобиля и пытались приблизиться к автомобилю Mercedes-Benz, водитель которого начал движение задним ходом на полицейских. Следовательно, полицейские вынуждены были осуществить несколько выстрелов по его колесам. В результате применения оружия никто не пострадал.

Выяснилось, что за рулем внедорожника находился 42-летний житель поселка Понинка Хмельницкой области. В салоне Mercedes-Benz также находилась 38-летняя жена водителя и малолетняя дочь. Почему сопротивлялся, подвергая опасности себя, свою семью, пешеходов, водителей и работников полиции, объяснить не смог.

Во время преследования и задержания травмы получили трое полицейских. Их пока осматривают медики. Кроме того, повреждены два служебных автомобиля.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления по предварительному правовой квалификацией части 2 статьи 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили пневматические пистолет и винтовку.