Португальский специалист Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба английского клуба.

Он возглавлял манкунианцев на протяжении последних двух с половиной лет.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC