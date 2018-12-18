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Португальский специалист Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба английского клуба.

Он возглавлял манкунианцев на протяжении последних двух с половиной лет.

В заявлении МЮ подчеркивается, что клуб благодарит 55-летнего Моуринью за работу и желает ему успехов в будущем. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера, который будет работать до конца сезона.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку в зачете Английской премьер-лиги, на 19 очков отставая от лидирующего «Ливерпуля», который обыграл их со счетом 3:1 в воскресенье 16 декабря.

Под руководством Моуринью МЮ выиграл Кубок Англии и Лигу Европы.
ForUm

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