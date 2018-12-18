Португальский специалист Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба английского клуба.

Он возглавлял манкунианцев на протяжении последних двух с половиной лет.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.

В заявлении МЮ подчеркивается, что клуб благодарит 55-летнего Моуринью за работу и желает ему успехов в будущем. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера, который будет работать до конца сезона.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку в зачете Английской премьер-лиги, на 19 очков отставая от лидирующего «Ливерпуля», который обыграл их со счетом 3:1 в воскресенье 16 декабря.

Под руководством Моуринью МЮ выиграл Кубок Англии и Лигу Европы.