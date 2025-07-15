Зброя для України розколола команду Трампа

Оголошення Дональда Трампа про намір постачати зброю Україні за гроші європейців викликало неоднозначну реакцію серед його політичних союзників і прихильників у русі MAGA (Make America Great Again), повідомляє Politico.

Трамп заявив, що такий підхід відповідає його зовнішньополітичній доктрині "America First". Він наполягає, що США більше не мають спонсорувати безпеку союзників безоплатно. Його позицію підтримав колишній заступник голови Пентагону Елбрідж Колбі, наголосивши, що "альянси мають бути чесними і справедливими".

Однак частина політичного табору Трампа вважає такий крок відступом від його раніше декларованого нейтралітету у війні в Україні. Стів Беннон, колишній радник Трампа й один із головних ідеологів MAGA-руху, розкритикував заяву: "Це - втягування у чужу війну. Це - не наша справа. Це - не наша війна".

Інші союзники зазначають, що Трамп фактично відмовився від риторики критики Зеленського, яку активно просував ще з часів виборчої кампанії 2024 року.

Попри суперечки серед еліти, результати опитування Echelon Insights показали, що майже дві третини прихильників Трампа підтримують ідею надання Україні зброї — навіть із залученням європейського фінансування.