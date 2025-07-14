ТЦК та СП втрачають право накладати штрафи на військовозобов’язаних

Починаючи з 17 липня 2025 року, ТЦК та СП втратять право накладати штрафи на військовозобов’язаних, які не оновили свої військово-облікові дані у визначений термін, — роз'яснення юристів.



Відповідно до Закону України № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», який набрав чинності 18 травня 2024 року, усі військовозобов’язані мали 60 днів — до 16 липня 2024 року включно — щоб уточнити свої персональні дані. За порушення цього обов’язку передбачалися адміністративні штрафи в розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.



Проте, відповідно до статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), накласти адмінстягнення за такі порушення можливо лише протягом трьох місяців з моменту їх виявлення, але не пізніше одного року з моменту вчинення.



Таким чином, 17 липня 2025 року минає рік із моменту, коли сплив кінцевий строк для оновлення даних, і ТЦК більше не мають юридичних підстав притягувати до відповідальності за цим порушенням.



Якщо після цієї дати ТЦК складе постанову про накладення штрафу за несвоєчасне оновлення облікових даних, її можна і варто оскаржити в суді. Причина — закінчення строку притягнення до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 38 КУпАП.

