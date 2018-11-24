МЮ готов воспользоваться пунктом о выкупе контракта. Как сообщает Daily Star, наставник Жозе Моуриньо намерен уже в январе подписать центрального полузащитника Лоренцо Пеллегрини, пишет ua-football.com.

В тоже время «Рома» пытается подписать с 22-летним футболистом новый контракт, существенно увеличив зарплату и сумму отступных, которые на сегодня составляют 28 миллионов евро.

Напомним, что Пеллегрини перешел в «Рому» летом 2017 года за 10 миллионов евро, подписав контракт до лета 2022 года.

В текущем сезоне на счету хавбека 13 матчей, 2 гола и 5 голевых передач.

Как сообщалось ранее, после поражения от «Вест Хэма» вопрос отставки Жозе Моуриньо с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» стал как никогда актуальным.