В Украине есть только один кремлевский проект, однако Служба безопасности Украины борется не с ним, а с другими оппозиционными партиями. Об этом заявил в ходе интервью в эфире телеканала «Наш» народный депутат Евгений Мураев. При этом он обратился к главе СБУ Василию Грицаку, посоветовав заниматься своей работой.

«Василий Сергеевич, если вы не знаете, где найти пятую колонну, то я вам подскажу. У вас неприкрыто идут в политику политические партии, которые возглавляют люди, являющиеся контактными лицами президента Российской Федерации и непосредственно, прямым рейсом, летают к нему. Существует масса журналистских расследований, в которых показана связь между бизнесом, связанным с Российской Федерацией, непосредственно представителем Владимира Владимировича Путина и Порошенко. Поэтому, если вам действительно хочется найти пятую колонну и руку Кремля, вы далеко не ищите, ничего не придумывайте, у вас все перед глазами», - говорит лидер партии «НАШИ».

Он напомнил, что в Украине недавно образовалась новая политическая платформа, кандидатом от которой выдвинут Юрий Бойко, менеджер олигарха Дмитрия Фирташа, бывшего владельца компании «Рос УкрЭнерго». «Как ни странно, эта фигура, я имею в виду, на сегодня единого кандидата, так называемого, выдвинута непосредственно контактным лицом президента Российской Федерации и олигархом, который заработал свои деньги на торговле газом. Поэтому не придумывайте ничего, просто занимайтесь своей работой. Вот единственный кремлевский проект в Украине», - подытожил Мураев.

Кроме того, он призвал представителей СБУ прекратить давление на сторонников партии «НАШИ», сообщив, что каждый сторонник, перечислявший деньги в партийный фонд, подвергся проверке со стороны спецслужбы.

Как известно, Евгений Мураев заявил о том, что примет участие в президентских выборах.