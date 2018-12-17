Сегодня, 17 декабря, в штаб-квартире Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) в Кельне (Германия) директор по летным стандартам EASA Джаспер Расмуссен вручил директору «Украэроруха» Дмитрию Бабейчуку сертификат соответствия Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины как национального провайдера аэронавигационного обслуживания нормам Европейского Союза, сообщает пресс-служба предприятия.

Сертификат EASA удостоверяет соответствие «Украэроруха» нормам ЕС и является основанием для получения прав от Словацкой стороны для предоставления услуг по обслуживанию воздушного движения в части воздушного пространства Словакии, которая необходима для маневрирования воздушных судов, выполнять операции на аэродроме «Ужгород» по правилам полетов по приборам.

Отмечается, что восстановление полноценной работы аэропорта «Ужгород» является приоритетным для высшего руководства государства, для Министерства инфраструктуры.

«Впервые в истории мы пошли на такой беспрецедентный шаг как сертификация провайдера аэронавигационного обслуживания в стране, которая не является членом Европейского Союза, на соответствие требованиям ЕС. Я уверен, что сегодняшнее событие является еще одним доказательством признания европейским сообществом роли нашего предприятия в авиационной отрасли. Благодарен за большую поддержку, доверие и содействие в реализации такого достижения Украины руководству и представителям EASA, Евроконтроля, Еврокомиссии, Министерства инфраструктуры Украины, Государственной авиационной службы и Закарпатской облгосадминистрации», - отметил Бабейчук.

«Украэрорух» успешно прошел аудит EASA, который включал 18 регламентов ЕС, предъявленных в рамках сертификационного процесса. Высокий уровень подготовки предприятия к сертификации, открытость проведению объективного аудита отметили специалисты Европейского агентства по безопасности полетов, которые приезжали в Украину в ноябре этого года, а также подтвердили надежность, эффективность и ответственность «Украэроруха» как международного партнера.