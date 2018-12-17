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Футболисты киевского «Динамо», которые выиграли группу Лиги Европы, в 1/16 финала турнира встретятся с греческим «Олимпиакосом» из города Пирей.

Так решила жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов, состоявшееся в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне, сообщает Укринформ.

Чемпион Украины донецкий «Шахтер», который занял третье место в квартете Лиги чемпионов, в 1/16-й Лиги Европы сыграет с клубом «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия).

Полные результаты жеребьевки матчей 1/8 финала Лиги чемпионов (стартовые встречи пройдут полях команд, названных первыми, 12/14 февраля, ответные поединки - 20/21 февраля):

«Олимпиакос» (Пирей, Греция) - «Динамо» (Киев, Украина)

«Шахтер» (Донецк, Украина) - «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия)

«Виктория» (Пльзень, Чехия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Брюгге» (Бельгия) - «Зальцбург» (Вена, Австрия)

«Рапид» (Вена, Австрия) - «Интер» (Милан, Италия)

«Славия» (Прага, Чехия) - «Генк» (Бельгия)

«Краснодар» (Россия) - «Байер» (Леверкузен, Германия)

«Цюрих» (Швейцария) - «Наполи» (Неаполь, Италия)

«Мальме» (Швеция) - «Челси» (Лондон, Англия)

«Селтик» (Глазго, Шотландия) - «Валенсия» (Испания)

«Ренн» (Франция) - «Бетис» (Севилья, Испания)

«Лацио» (Рим, Италия) - «Севилья» (Испания)

«Фенербахче» (Стамбул, Турция) - «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия)

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия) - «Вильярреал» (Испания)

БАТЭ (Борисов, Беларусь) - «Арсенал» (Лондон, Англия)

«Галатасарай» (Стамбул, Турция) - «Бенфика» (Лиссабон, Португалия).
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