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Двум молодым людям, которые на днях ограбили автозаправку на проспекте Освободителей в Днепровском районе Киева, объявлено о подозрении и избраны меры пресечения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, в ночь на 14 декабря 2018 двое злоумышленников в масках ворвались на автозаправочную станцию ​​и набросились на кассира-оператора. Угрожая мужчине электрошокером, правонарушители забрали из кассы выручку, после чего пытались скрыться.

Работник АЗС успел нажать «тревожную кнопку», и разбойников удалось задержать на месте происшествия.

Задержанными оказались жители Киева 1993 и 1996 года рождения.

При осмотре у них изъяли похищенные средства, маски, электрошокер и предмет, похожий на пистолет.

Сейчас указанным лицам объявлено о подозрении по ч.3. ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с насилием, опасным для здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в помещение) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста соответственно.

Молодым людям грозит от 7-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

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