В Украине уменьшилось количество тех, кто любит Новый год (с 49% в 2011 до 43% в 2018). Об этом свидетельствуют результаты соцопроса проведенного Социологической группой «Рейтинг».

По результатам исследования, почти 70% опрошенных украинцев имеют традицию дарить подарки на День Святого Николая. Около 30% - такой традиции не придерживаются.

Больше всего сторонников традиции дарить подарки на День Святого Николая на Западе (более 80%). В Центре и на Юге таких две трети опрошенных, на Востоке - половина. В большей степени поддерживают данную традицию жители сел, молодежь и более обеспеченные.

43% указали, что верят в Святого Николая (против 37% в 2016). В то же время половина заявили, что не верят в него. Больше верят в Святого Николая на Западе (63%), в других регионах таких чуть больше трети. Чем моложе и чем более обеспеченные респонденты, тем больше они верят в Святого Николая. Интересно, что более половины опрошенных в возрасте от 30 до 50 лет отметили свою веру в святого. Также больше их среди женщин и жителей сел.

В свою очередь, в Деда Мороза верят четверть опрошенных украинцев, почти 70% - не верят. В Деда Мороза больше верят молодые и более обеспеченные украинцы

Более 40% отметили как самые любимые новогодние праздники Новый год и Рождество. Еще для 7% опрошенных таким является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год. Только 3% не нравится ни один из перечисленных праздников. За период опросов среди новогодних праздников уменьшилось количество тех, кто любит Новый год (с 49% в 2011 до 43%).

На Юге, Востоке и в Центре больше любят Новый год, на Западе - наоборот любимым праздником является Рождество. Больше приверженцев Нового года - среди мужчин, жителей городов, младших и обеспеченных опрошенных. Соответственно Рождество больше любят в селах, старшие опрошенные и женщины.

Опрос проводился 16-25 ноября среди совершеннолетних жителей Украины в формате формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.