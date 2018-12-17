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В Донецкой области из-за утечки на водопроводе остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Железное, пгт Северный и Южный, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

16 декабря в 22:00 поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе Горловка - Торецкое диаметром 900 мм, в результате чего Горловской фильтровальной станции № 2 остановлена ​​подача воды по водопроводу.

По состоянию на 6:00 17 декабря без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек.

В г. Торецк имеется резервуар питьевой воды объемом 10000 м3, в котором сейчас имеется 2,500 м3 питьевой воды, минимальный уровень воды в резервуаре для забора насосными агрегатами составляет 1000 м3. При необходимости вода будет подаваться населению почасово из резервуара. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями.

Установление причин увеличения потерь воды на водопроводе планируется на 17 декабря.

 
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