также в разделеОбщество
Скончался скандальный экс-ректор Мельник 9
На Закарпатье вдоль границы установили колючую проволоку 15
Правозащитники: В ОРДЛО удерживаются минимум 89 гражданских заложников 15
Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского 111
«Месть за Томос»: архиепископ Климент опасается репрессий в Крыму 87
В Киеве задержали очередного «вора в законе» 54
По факту крушения Су-27 на Житомирщине завели уголовное дело 15
Варфоломей пригласил Епифания на вручение томоса 19
Названо имя летчика, погибшего при крушении Су-27 31
Стало известно официальное название новой церкви 103
Епифаний призвал всех архиереев участвовать в поместной церкви 51
Предстоятелем Единой украинской православной церкви избран митрополит Епифаний 117
На Объединительном соборе Порошенко находится в «президиуме» 71
В Винницкой епархии УПЦ МП опровергли информацию о захвате храма 39
В Киеве начался Объединительный собор 118
Порошенко прибыл на Объединительный собор 142
СМИ: Автокефальную церковь возглавит Митрополит Киевский 139
СМИ: Предстоятеля поместной церкви будут выбирать в два тура 57

В Киеве на территории Национального экспоцентра Украины в обгоревшем автомобиле «Газель» обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

15 декабря в 23:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на проспекте Глушкова, 1.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные 26-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, у хозяйственного павильона загорелся автомобиль «Газель». Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

К сожалению, в кабине автомобиля было обнаружено тело мужчины 1955 года.

Фото: Информатор

В результате возгорания повреждено лакокрасочное покрытие, внутренняя обшивка и панель приборов. Причина возникновения пожара выясняется.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги