В Киеве на территории Национального экспоцентра Украины в обгоревшем автомобиле «Газель» обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



15 декабря в 23:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на проспекте Глушкова, 1.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные 26-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, у хозяйственного павильона загорелся автомобиль «Газель». Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

К сожалению, в кабине автомобиля было обнаружено тело мужчины 1955 года.

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В результате возгорания повреждено лакокрасочное покрытие, внутренняя обшивка и панель приборов. Причина возникновения пожара выясняется.