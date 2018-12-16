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В результате крушения медицинского вертолета Agusta A109S в Португалии погибли четыре человека. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Correio de Manha.

Пропавший вертолет был обнаружен примерно в 01:30 недалеко от Серра де Пиаш (муниципалитет Валонгу). По информации издания, на борту воздушного судна находились два пилота, врач и медсестра - все они погибли. 

Сообщается, что вертолет доставлял в больницу Порту пациента с серьезными проблемами с сердцем и возвращаясь на базу в округе Браганса, пропал с радаров.

Причины крушения пока неизвестны, однако издание пишет, что «инцидент произошел в то время, когда были очень неблагоприятные погодные условия».
ForUm

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