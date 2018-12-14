Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд админпротоколы о нарушении 11-ю субъектами декларирования сроков представления деклараций и непредставления/несвоевременном представление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Так, по данным пресс-службы НАПК, депутат Запорожского горсовета Ольга Ревчук не представила в Единый государственный реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением в собственность водного транспортного средства Monterey boats 2007 года выпуска стоимостью более 1 млн гривен.

Евгений Катунин, находясь в должности заместителя генерального директора по кадрам и режиму Государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС», несвоевременно сообщил о приобретении водного транспортного средства «Finval 475» 2017 выпуска стоимостью 164 тыс. гривен, а также лодочного двигателя «Yamaha F70 AETL» стоимостью более 255 тыс. гривен.

Кроме того, составлен протокол в отношении председателя Луцкой РГА Тараса Яковлева, который, уволившись в 2017 году с должности первого заместителя городского головы, несвоевременно подал декларацию.

Также нарушили без уважительных причин сроки представления деклараций должностные лица Главного управления ГФС в Киеве, Одесской таможни ГФС, государственный регистратор городского управления юстиции и бывшее должностное лицо управления обеспечения деятельности постоянных комиссий Киевского городского совета секретариата горсовета.

Напомним, ответственность за несвоевременное представление декларации предусмотрена частью первой статьи 172-6 КоАП, а за непредставление или несвоевременное представление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии – частью второй настоящей статьи.

Национальное агентство отмечает, что составление протокола и направления его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.