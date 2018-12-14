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Памятник русскому полководцу Александру Суворову, расположенный перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское военное училище), будет демонтирован. Об этом сообщил вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Украины Вячеслав Кириленко.

«Консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия Киевгосгорадминистрации сегодня поддержал обращение лицея имени Богуна и Героя Украины, генерала Игоря Гордийчука о невнесении памятника Суворову в реестр памятников», - написал он Twitter.

Это означает, что после окончательного решения Минкульта он будут демонтирован, пояснил Кириленко.

Раньше планировалось, что памятник Суворову отправится на задний двор лицея. Вместо него перед зданием лицея займет украинский гетман Иван Богун, в честь которого переименовано учебное заведение.   

  

Суворовское военное училище в Киеве было открыто в 1947 году, в 1992 году его переименовали в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.
ForUm

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