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Европейский Союз выделил дополнительные 4 млн евро на гуманитарную помощь востоку Украины в связи с наступлением зимнего периода.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает «Европейская правда».

«Мирное население на востоке Украины продолжает страдать после четырех лет конфликта. ЕС продолжает свою поддержку нуждающихся, где бы они ни были. Это наш гуманитарный и моральный долг. Новое финансирование позволит нам обеспечить помощью неконтролируемые правительством районы, где гуманитарная ситуация по-прежнему очень сложная», - заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного менеджмента Христос Стилианидес.

Финансирование направлено на помощь наиболее уязвимым слоям населения, находящимся на неподконтрольных правительству территориях в течение зимнего периода, например, путем предоставления обогревателей.

Как отмечается, общий объем гуманитарной помощи ЕС Украине с 2014 года составил 116 млн евро.
ForUm

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