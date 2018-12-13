Стартовало онлайн-голосования на избрание талисмана Киева. До 19 декабря 2018 можно отдать свой голос за лучший символ Киева по ссылке: talismankyiv.com.ua.
Выбранный талисман станет частью туристической символики города, но не будет заменять официальной. Автор получит денежное вознаграждение в размере 150 тыс. гривен.
1. Талисман каштанчик Кий и его друзья.
2. Титан
Конкурс проводится с целью дальнейшего формирования положительного имиджа украинской столицы и ее популяризации как современного европейского города с многовековой историей и неповторимой айдентикой.
3. Каштан Соловей.
4. Каштанчик Еж
5. Кий Щек Хорив Лыбидь
В состав жюри вошли семь известных общественных деятелей в сферах туризма, культуры и дизайна: депутат Киевского городского совета Виктория Муха, туристический гид Юлия Бевзенко, основатель студии «VINTAGE» Евгений Кудрявченко, ресторатор Дмитрий Борисов, директор Департамента культуры КГГА Диана Попова, основатель проекта «PORT CREATIVET HUB» Екатерина Тейлор, журналистка и блогер, соучредитель пиар-агентства «GRES TODORCHUK PR» Ярослава Гресь.
6. Штанчик
7. Кот-Гид
«Конкурс на лучший талисман Киева – это возможность проявить творческий подход, инициативу и любовь к нашему городу, - отметил заместитель председателя Киевской государственной администрации Вячеслав Непоп. - Столица получит символ, по которому туристы будут узнавать Киев, а сувениры с изображением талисмана напоминать о путешествии в наш город».
8. Пес Каштанчик
9. Талисман птица
10. Черный квадрат
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