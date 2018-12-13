В Андреевской церкви сегодня состоялось первое богослужение Константинопольского Патриархата, которое совершалось на украинском, церковнославянском и греческом языках.

Фото: andriyivska-tserkva.kiev.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, в комментариях к прямой трансляции службы на странице «Радио свобода» в Фейсбук, сторонники томоса выразили свое возмущение тем, что на богослужении звучит церковнославянский язык.

«Я не понимаю, а почему на русском?», - спрашивает Татьяна Жданова.

«Это насмешка над нами?!», - возмутилась Лариса Котляревская.

«Первое служение и такой ляп! Неужели трудно было украиноязычного священника пригласить?», - спрашивает Геннадий Луценко.

«Это что в Киеве правят на языке оккупантов? Интересно, а сколько в Расеи есть украинских церквей? Не могу слушать на этом языке, чтобы не грешить лучше выключу», - пишет Леся Грушка.

«Украинская церковь, а служба на русском... Возможно я плохо слышу, то напишите, как вы слышите», - комментирует Игорь Антонов.

Однако, среди зрителей были и такие, кто объяснил, что богослужение совершается на церковнославянском.

«Язык, на котором сейчас служится лития, введен Кириллом и Мефодием. Так почему же на нем не может совершаться лития в центре Киева? Начните уже изучать историю и читать книги…», - отметил Валерий Кушнир.

«Народ, это не русский, это церковнославянский язык», - пишет Екатерина Ляхутина.

Также были зрители, которые нейтрально отнеслись к данному факту.

«Будем толерантными, пусть услышат молитву, в первую очередь, Небеса! Лучше - несколько языков. Для этого в трансляции и существуют комментарии и субтитры. Первая наболевшая реакция, конечно, за язык», - отметила Антонина Корецкая.

«Считаю, Конституция позволяет служить на том языке, который там выбрала община, это не государственное учреждение, а Церковь и решают священники, уважаем их выбор», - написала Ольга Квитка.

«Дорогие украинцы, приветствую вас! Давайте будем добрее друг к другу, больше любви и уважения. Мы один народ!», - призвала Ульяна Шпалак.