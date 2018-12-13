В УПЦ считают, что созданная мирской институцией религиозная структура будет выражать ее взгляды.

Фото: УПЦ

Истинную Церковь не перепутать с фальшивкой. На эту тему размышляет управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), сообщает «КП в Украине».



«Только Церковь Христова обладает полнотой спасительного учения, которое заложено в нее, как в сокровищницу, Самим Господом и Его апостолами. Следовательно, кто повреждает учение Церкви, тот выступает против Христа. Только Церковь Христова, единая, апостольская, открывает нам дверь спасения, дает душе бессмертие, и никакие земные организации не обладают такой прерогативой.



Если же мирская институция создает какую-то свою религиозную структуру, то эта структура, естественно, и подвластна своим хозяевам и создателям - той институции, которая ее и породила. Она будет выражать их взгляды, а не Божественные, выполнять их команды, а не волю Божию. И к Хозяину Церкви - Господу Богу нашему Иисусу Христу - новая, не Им созданная структура никакого отношения не имеет.

Господь ошибок не совершает, он Всесовершенный. Он уже создал на земле совершенную Церковь, состоящую из двух природ - Божественной и человеческой. И никакая другая Церковь Господу и христианам не нужна. Если кому и нужно создание церкви без Бога, так это тем, кто к вере и Истине не имеет никакого отношения.

Христианство претерпевало различные гонения и запреты. С 313 года после издания Миланского эдикта христианство стало религией дозволенной. Но на этом, как говорит история, проблемы для Церкви не закончились. С выходом христианства из состояния запрещенной религии внутри его стали появляться различные ереси, угрожавшие чистоте христианской веры. И на каждом этапе Церковь справлялась с этими проблемами. Справимся с помощью Божией и сейчас.

Господь ожидает от нас подлинной веры, той веры, которая способна воскрешать мертвых, сдвигать горы, вдохновлять и радовать. Пусть она проявится в это непростое для Церкви и христиан время! Будем, подобно святым нашей Церкви, тверды верой во Христа и желанием до конца стоять за Его Святую Церковь!».