11 декабря митрополит Белоцерковский и Богуславский УПЦ Августин совершил молебен перед началом духовно-гуманитарной миссии на восток Украины в храме Всех святых воинов в Киеве.

Фото: УПЦ

Архиерей благословил волонтеров и дал духовные наставления. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

С частицей мощей святителя Николая и миром от него участники Миссии посетят школы-интернаты для детей с инвалидностью Кременного и Счастья Луганской области. Волонтеры передадут детям подарки и медикаменты, а также покажут концертную программу.

В прошлом году, 20-21 декабря 2017 года, священнослужители Украинской Православной Церкви Киевской и Александрийской епархии совершили совместную миссию в зону АТО, во время которой поздравили детей Донбасса с праздниками. В одном из интернатов, где находятся дети с легочными заболеваниями, военные священники совершили Таинство Крещения над 13-ю воспитанниками.