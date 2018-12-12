На Донбассе был уничтожен боевик «ДНР» Денис Ефременко «Морячок», подозреваемый в убийстве оперного певца, бойца АТО Василия Слипака.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
По его словам, Ефременко был уничтожен 9 декабря текущего года.
«По предварительной информации, именно он мог быть убийцей оперного певца Василия Слипака («Миф»)», - написал он.
Напомним, Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Оранжевой революции, с началом Революции достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.
С 2015 года воевал на Донбассе. Слипак погиб 29 июня 2016 года от пули снайпера вблизи Луганского Бахмутского района Донецкой области.
Президент Петр Порошенко присвоил ему звание Герой Украины посмертно.
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