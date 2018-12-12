Митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону и митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану 11 декабря восстановили пропуски, позволяющие пересекать линию разграничения противоборствующих сторон на Донбассе.

Фото: gorlovka-eparhia.com.ua

Как сообщает сайт Горловской и Славянской епархии УПЦ, ее приходы находятся по обе стороны линии разграничения. Для полноценного осуществления своего служения правящим архиереям этих епархий необходимо лично присутствовать на приходах и в монастырях с обеих сторон.

Двумя днями ранее иерархов не пропустили в Украину для совершения богослужения в Успенском Николо-Васильевском монастыре, аргументировав это тем, что с 7 декабря Служба безопасности Украины аннулировала их пропуски. О причинах аннулирования пропусков не сообщили.