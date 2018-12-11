Киевское бюро судмедэкспертизы может возглавить коррумпированный чиновник Владимир Зосименко, известный в среде правоохранителей под прозвищем «Кассир».

Об этом сообщает «Антикор».

«Выбор нового главы Бюро – это не просто принятие решения об очередном назначении. Это – возможность либо сохранить очень важный элемент правоохранительной системы, либо утопить его в коррупции», - отмечает издание, подчеркивая, что «заядлый коррупционер Зосименко, уже целый год руководящий Бюро в качестве и.о., успел:

поставить Киев на грань трупной катастрофы, фактически остановив работу городского МОРГа на улице Оранжерейной;

наладить собственную коррупционную схему, навязав Бюро закупку некачественных реактивов для лабораторий у сомнительных продавцов;

но главное – подготовить фундамент для превращения Бюро в контору, торгующую судмедзаключениями для помощи преступникам избегать наказания».

В то же время издание замечает: Зосименко не смог бы проворачивать коррупционные схемы, если бы не имел верного пособника – своего заместителя Давида Валиахметова, неоднократно уличенного в составлении лживых заключений - «Из-за этого, в частности, в 2015 году Шевченковская прокуратура Киева открыла против него уголовное дело, по которому ему «светило», среди прочего, ограничение свободы на срок до 2 лет».

Кроме того, свидетельствует «Антикор», Валиахметов часто использует в своей деятельности откровенно бандитские средства – так, ранее он избил человека, «после того, как тот возмутился нежеланием судмедэксперта снимать побои с него и его матери».

«Валиахметов сообщил потерпевшим, что, несмотря на наличие у них необходимых документов, он не будет снимать с них побои, поскольку у них «нет денег». Когда же потерпевшие откровенно возмутились его позицией, напал сначала на женщину, а потом и на ее сына, причинив им телесные повреждения», - акцентирует издание.

Однако самым громким «делом» образовавшего с Зосименко преступную группировку Валиахметова является его участие в попытке власти «упрятать за решетку главу «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина», заостряет «Антикор», замечая: речь идет о провокации антикоррупционера подставным «журналистом» Филимоненко 8 июня 2017 года у здания военкомата – «Когда власть решила припугнуть явно мешающего ей коррупционера службой в армии».

«Тогда в ходе брифинга Филимоненко оскорбил коллегу Шабунина Устимову. Тот вступился за женщину, после чего «журналист» прыснул ему в лицо из газового баллончика. Шабунин сразу же заявил о спланированной провокации его со стороны власти – и оказался прав. 15 января 2018 года он и Филимоненко были вызваны на допрос по этому делу, после чего следствие переквалифицировало дело против него с телесного повреждения гражданина на избиение журналиста, предусматривающее до 5 лет тюрьмы», - подчеркивает «Антикор».

При этом издание акцентирует: именно Валиахметов «подвел ставшего «неугодным» власти борца с коррупцией под тюрьму», составив заказанное властью судмедзаключение, «засвидетельствовавшее у Филимоненко телесные повреждения средней тяжести».

«Сегодня же насквозь коррумпированная, не гнушающаяся откровенного бандитизма, оправдания убийц, гнусных провокаций против антикоррупционеров связка Зосименко-Валиахметов стремится взять под свой контроль Киевское клиническое бюро судмедэкспертизы, дабы превратить его в свою коррупционную «кормушку», - резюмирует издание.

Напомним, судмедэксперты Киева фабрикуют заключения, помогая ресторанам избегать ответственности за отравления людей.