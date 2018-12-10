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Поезд Будапешт - Мукачево отправился в первый рейс 60

Первым рейсом по новому маршруту «Интерсити» из Мукачево в столицу Венгрии воспользовались всего 10 пассажиров. Об этом рассказал председатель профсоюзной организации Львовской железной дороги Ярослав Афтанас, передает Укринформ.

По его словам, первое время по данному маршруту будет курсировать всего 1 вагон – будет отслеживаться спрос на поезд. В будущем в случае необходимости могут добавить 1-2 вагона.

«Венгерские коллеги-железнодорожники также склоняются к тому, что со временем будет три вагона, а это около 200 пассажиров ежедневно», - отметил Афтанас.

Как сообщал ForUm, ежедневное ж/д сообщение между Мукачево и Будапештом стартовало 9 декабря.

С графиком и ценой билета можно ознакомиться по ссылке.
ForUm

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