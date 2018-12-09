Сегодня в первый рейс отправился поезд «Латорица» из Будапешта в Мукачево.

Как сообщает Mukachevо.net, первый рейс стартовал в 7:23 по центральноевропейскому времени, (08:23 по киевскому) с вокзала Нюготи в сторону Закарпатья. Цена билета в кассе венгерского вокзала в Будапеште – 20,9 евро.

Именно сегодня, 9 декабря, официально запущено это сообщение как регулярное. Поезд называется «Латорица». Именно так называется одна из крупнейших рек Закарпатья, которая протекает через Мукачево.

Примечательно, что на навигации название «Мукачево» транслитерируется как Mukacheve, то есть на украинский манер, хотя часто в Венгрии на дорожных знаках используется именно венгерское название города Munkács. Это название дублируется только на табло вокзала.