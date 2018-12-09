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Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского боксера Василия Ломаченко с победой над пуэрториканцем Хосе Педрасу.

«Василий Ломаченко – чемпион мира по версиям WBA и WBO! В первом бою после серьезной травмы Василий уверенно одолел сильного противника - Хосе Педраса. Невероятная сила характера! Поздравляю с победой»» – говорится в Facebook Главы государства.

Напомним, первый в карьере украинца объединительный бой прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу Ломаченко: 119:107, 117:109, 117:109.
ForUm

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