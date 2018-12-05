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Россия наверняка рассмотрит предложения руководства Украины по обмену захваченных в Керченском проливе украинских моряков в том случае, если они поступят. С таким заявлением выступил в среду, 5 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает mk.ru.

При этом он подчеркнул, что не знает, предоставит ли Россия ответ на предложения Украины.

«Мне не известно о таких условиях, если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка, они будут рассматриваться, однако означает ли это, что на них будет дан ответ, я в настоящее время вам сказать не могу. Я не знаю»,— заявил спикер Кремля.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

4 декабря представители России на переговорах в Минске отказались от предложения Украины провести 27 декабря очередной этап освобождения заложников и политзаключенных. 
ForUm

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