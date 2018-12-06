В Соломенском районе Киеве неизвестные с применением оружия похитили из автомобиля мужчины сумку с деньгами, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

В Соломенское управления полиции около 14:00 поступило сообщение о том, что на парковке у магазина на улице Сурикова раздались выстрелы. Неизвестные на черном авто применили оружие, несколько раз ударили водителя и забрали его сумку с вещами. После совершенного они поехали в направлении железнодорожного вокзала на темной иномарке.

На вызов немедленно выехали патрульные наряды, следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. Проводится осмотр места происшествия. Установлено, что при попытке побега от нападавших пострадавший выехал автомобилем на ступени. В результате происшествия никто не травмировался.

Полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.