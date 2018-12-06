Институт цвета Pantone назвал оттенок, который станет самым актуальным в 2019 году.

Так, самым модным в следующем году будет коралловый цвет с золотистым подтоном (Pantone 16-1546 Living Coral), сообщается на сайте института.

Цвет года, который традиционно в декабре оглашает Pantone, является выражением того, что важно для мировой культуры, общественных настроений и текущих тенденций.

Процесс выбора цвета года требует тщательного рассмотрения и анализа тенденций.

В Pantone объясняют, что человек получает энергию от природы подобно тому, как коралловый риф является источником пропитания и убежищем для морской жизни.