Программа продажи социального хлеба в Киеве будет действовать минимум до 2020 года. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко после подписания меморандума о сотрудничестве между Департаментом промышленности и развития предпринимательства, Департаментом социальной политики КГГА и частным акционерным обществом «Киевхлеб».

Меморандум вступает в действие с 5 декабря этого года, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы понимаем, насколько сегодня важно поддерживать социально незащищенных граждан и ищем все возможные механизмы для этого. В течение последних нескольких лет в столице для льготных категорий жителей в специальных точках продаж был самый дешевый хлеб в Украине. И многие киевляне пользовались этой программой, - отметил Кличко. - Поэтому мы договорились о продолжении реализации хлеба в столице по специальным, сниженным ценам в 150 объектах розничной торговли, установленных в рамках ранее заключенных инвестиционных договоров», - отметил мэр.

По его словам, ПАО «Киевхлеб» обязалось установить единую скидку для всех покупателей в размере 25% от среднерыночной стоимости на продукцию, пользующуюся у киевлян крупнейшим потребительским спросом, а именно: батон «Фирменный», хлеб «Фирменный Украинский» и хлеб пшеничный «Фирменный».

Также для упорядочения механизмов предоставления льгот и развития безналичных расчетов стороны договорились о дальнейшем внедрении пластиковой карточки «Карточка киевлянина» в рамках социального проекта. После установки терминалов для идентификации категории льготника скидка будет предоставляться предъявителю карты и будет дифференцированной – в соответствии с льготной категорией составит от 20 до 70% стоимости изделия. Терминалы «Ощадбанка» в точках продаж «Киевхлеба» установят в течение ближайшего месяца.