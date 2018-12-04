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За минувшие сутки, 3 декабря, оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, 4 раза применив запрещенное вооружение, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Степное, Авдеевка, Водяное, Славное, Чермалык, Водяное  и Гнутово. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По опорным пунктам Объединенных сил у Крымского оккупанты дважды применили минометы калибра 82 мм, а оборонительные укрепления вблизи Песков противник обстрелял еще и из минометов 120-го калибра.

В ходе боевых действий ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.

По данным разведки, 3 декабря, трех российских оккупантов было уничтожено, а еще трое – ранены.

С начала этого периода противник огня в направлении позиций ВСУ и не открывал.
ForUm

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