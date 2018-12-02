Полиция Калифорнии в эту пятницу арестовала водителя Tesla, который пьяным уснул за рулем. Похоже, вечеринка, после которой водитель последовал домой, удалась на славу, поскольку полицейские пытались разбудить мужчину около семи минут. За это время транспортное средство успело проехать около 13 километров, сообщает Habr.



Лишь после этого Tesla остановилась, водитель проснулся и полиции удалось решить эту проблему. Александр Самек, владелец Tesla, привлек внимание полицейских — они заметили, что он просто спит, причем его Tesla в это время следовала по хайвею со скоростью примерно 112 км/ч. Несмотря на то, что электромобилем управлял автопилот, вся эта ситуация была чрезвычайно опасна как для водителя, так и для других участников дорожного движения.



При этом водитель не просыпался даже тогда, когда полицейские вплотную подъезжали к электромобилю с включенными сиренами. Остановить машину удалось лишь при непосредственном контакте, когда компьютер Tesla оценил ситуацию как опасную и остановился.



«Один из наших офицеров обогнал машину и стал притормаживать, что повлияло на реакцию автопилота — тот остановить автомобиль», — говорится в отчете полиции.



Водителя арестовали за то, что он находился за рулем электромобиля в состоянии алкогольного опьянения. Тест он не прошел, в крови оказалось слишком много алкоголя. Вполне возможно, что автопилот Tesla (а его работу во время инцидента еще необходимо доказать) спас жизнь водителя.



Полицейские после этого инцидента заявили, что они в принципе рады тому, что такая технология, как робомобили, становится все более распространенной. Но они напоминают владельцам таких машин о необходимости управлять своими силами — пока что автопилоты не достигли абсолютной автономности и в ближайшие несколько лет это вряд ли случится.