Вчера, 1 декабря, оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, при этом противник трижды применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельское, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм, враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Крымского, Песок и Невельского.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

С начала этих суток противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, 1 декабря двое оккупантов были уничтожены и еще один - ранен.