Сегодня утром СБУ и прокуратура при поддержке спецназа начали обыск в загородном доме наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Так же обыски проходят в подсобном хозяйстве лавры.

«Следственные действия осуществляются в рамках совершенно пустого, явно сфабрикованного дела», - заявил глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский.

По словам политика, «владыка Павел не единственный кто сейчас подвергается преследованиям».

«Последние недели мы наблюдаем беспрецедентное давление правоохранителей на представителей священноначалия и священства нашей Матери Церкви – с одной целью – совершить предательство и перейти из канонической Украинской православной церкви в создаваемую администрацией президента, так называемую «церковь Порошенко» ЕПУПЦ. Ведутся «разговоры», заводятся дела. Я уверен, что все эти дела полностью развалятся еще на досудебной стадии, как и сотни, если не тысячи других сфабрикованных властью дел против людей неудобных власти и людей оппонирующих власти.», - пишет политик в Facebook.

Но, по мнению Новинского, такими персональными атаками власть не ограничивается. Так, отмечает он, по требованию Министерства культуры, уже несколько дней как начата сомнительная с точки зрения закона опись имущества Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Описывают все, вплоть до мощей святых.

«Позавчера, на своем заседании Правительство Украины приняло беспрецедентное по степени беззакония решение – отобрать у Украинской Православной Церкви и братии Почаевской Свято-Успенской Лавры комплекс храмовых сооружений - Троицкий и Успенский соборы, монастырские кельи, Архиерейский дом, колокольню и надвратный корпус. То есть практически всю лавру. Кабинет министров ссылается на такое же незаконное решение Министерства юстиции, неделей ранее, 23 ноября отменившее в одностороннем порядке перерегистрацию права пользования УПЦ комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры из-за якобы ошибок прежнего регистратора.

Становится понятно, что задуманное и, к счастью, лишь частично реализованное, военное положение одной из своих целью может иметь беспроблемный захват храмов и имущества УПЦ, вплоть до захвата Лавр, Почаевской и Печерской. Ведь режим военного времени, по мнению его инициаторов, позволил бы легко расправится с любыми попытками прихожан защитить свои храмы и свои Лавры». Слава Богу , пишет политик, план Порошенко практически провалился. Хотя угроза на тех территориях где военное положение все таки было введено на тридцать дней, по прежнему сохраняется.

«Ну, а что до самого «наступления Порошенко» скажу – лавры, монастыри и храмы, принадлежали, принадлежат и будут принадлежать нашей Матери Церкви. Безбожники после 1917 года, временно отнявшие их у православных, и записавшие на себя, уже заплатили за это канув в небытие, та же участь ждет и их идейных последователей в лице Порошенко и его окружения. Православный народ Украины, а нас десятки миллионов, будет защищать свои святыни всеми законными способами, и не позволит окончательно расколоть Православие на нашей земле в угоду политическим технологиям Порошенко», - подытожил Новинский.