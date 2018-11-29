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Беспилотники над военными объектами и частями будут сбивать, а их владельцев задерживать, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Министерство обороны Украины напоминают согражданам, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что лиц, осуществлявших запуск или управлявшими этими БПЛА, будут задерживать и привлекать к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Такие меры регламентируются Законом Украины «О введении военного положения в Украине», Законом Украины «О правовом режиме военного положения», согласно приказу Министерства обороны «Об утверждении Перечня сведений Министерства обороны, содержащих служебную информацию».
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