Беспилотники над военными объектами и частями будут сбивать, а их владельцев задерживать, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Министерство обороны Украины напоминают согражданам, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что лиц, осуществлявших запуск или управлявшими этими БПЛА, будут задерживать и привлекать к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Такие меры регламентируются Законом Украины «О введении военного положения в Украине», Законом Украины «О правовом режиме военного положения», согласно приказу Министерства обороны «Об утверждении Перечня сведений Министерства обороны, содержащих служебную информацию».