Глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев допускает отказ российской компании «Газпром» подписывать долгосрочный контракт на транзит через Украину и переход к бронированию мощности на общих условиях.



«Газпром» может в принципе не подписывать контракт с украинской стороной. Это будет означать, что в конце 2019 года «Газпром» может прийти к украинскому оператору ГТС, который на тот момент должен быть полностью подготовлен к отделению от группы «Нафтогаз», и просто заказать услуги», - сказал Коболев, сообщает УНИАН.

«Это будет значить, что он будет оплачивать тот же тариф, который оплачивают все остальные, на общих условиях. Он может забронировать объем транзита газа, к примеру, на 2020 год, или на полгода, или на месяц, воспользовавшись таким механизмом», - добавил он.

Напомним, 5 марта «Газпром» направил НАК «Нафтогаз Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

20 апреля в «Газпроме» сообщили, что в Стокгольмский арбитраж направлены документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа через территорию Украины.

В свою очередь в «Нафтогазе» подчеркнули, что направление документов в арбитраж не останавливает действие контрактов.

Украина будет настаивать на сохранении транзита газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров, поскольку в противном случае это будет экономически невыгодно, пояснил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что, если российский монополист «Газпром» откажется от транзита газа через территорию Украины после 2019 года и будет блокировать транзит со стороны других потенциальных пользователей украинской газотранспортной системы, Стокгольмский арбитраж может взыскать с компании около $12 млрд.