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Сети WOG и ОККО 27–28 ноября снизили цены на бензины и ДТ на 50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95»

В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 31,99 грн/л, А-95 — до 32,99 грн/л, ДТ — до 32,49 грн/л, сообщает Enkorr.

Также на 50 коп./л бензины подешевели на АЗС «Укргаздобычи», а ДТ в сети подешевело на 1,1 грн./л.

Таким образом, с начала ноября операторы суммарно занизили цены на бензины на 2 грн/л, на ДТ — на 1 грн/л.
ForUm

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