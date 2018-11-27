В ночь с 26 на 27 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 85 населенных пунктов в 2 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Тернопольской области обесточены 46 населенных пунктов, Черновицкой – 3.9 К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1 тыс. 343 человек и 863 единиц техники.