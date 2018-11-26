В Харькове под стенами консульства РФ прошел пикет против военной агрессии России в Азовском море.

На пикет собралось около полсотни человек из нескольких патриотических организаций: «Национальный корпус», «Світанок», «Фрайкор». Они принесли шины и бумажные кораблики, сообщает сайт города 057.

«Мы требуем введения военного положения на территории Украины и прерывания всех дипломатических отношений с РФ. Все дипломаты обязаны покинуть Украину», - заявил начальник штаба «Нацкорпуса» Константин Немичев.

Активисты зажгли фаеры и дымовые шашки, которыми начали кидать за забор консульства. Одна из шашек попала на растущую на территории елку, от чего та мгновенно загорелась.

После этого активисты забросали здание консульства яйцами и бутылками.

Также они сожгли флаг России, остатки которого бросили в лужу.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября.