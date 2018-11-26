также в разделеПротесты
Посольство РФ в Киеве забросали дымовыми шашками 111
Под посольством РФ в Киеве проходит акция протеста 70
«Евробляхеры» приостановили акцию протеста 72
«Евробляхеры» продолжают блокировать дороги в 5 областях 56
«Евробляхер» наехал на начальника патрульной полиции Ривненщины 42
Из-за акций «евробляхеров» ограничено движение в 23 населенных пунктах 327
«Евробляхеры» перекрыли трассу Одесса-Киев 76
«Евробляхеры» блокировали погранпереход на белорусско-украинской границе 47
«Евробляхеры» заблокировали центр Киева, транспорт выбился из графика 199
«Евробляхеры» готовят масштабную акцию протеста 32
В Ивано-Франковске «евробляхеры» заблокировали работу таможни 44
Митингующие подожгли шины под зданием «Криворожгаза» 50
Под Кабмином – тоже митинг: собрались националисты и люди в костюмах куриц 65
Владельцы «евроблях» проводят под Радой акцию протеста 132
В Киеве автоперевозчики заблокировали проезд возле Мининфраструктуры 80
На Львовщине протестующие продолжают блокировать трасу на Польшу 53
На Львовщине протестующие заблокировали трассу на Польшу 52
«Сытник работает на Россию»: Под зданием НАБУ прошел митинг 84

В Харькове под стенами консульства РФ прошел пикет против военной агрессии России в Азовском море.

На пикет собралось около полсотни человек из нескольких патриотических организаций: «Национальный корпус», «Світанок», «Фрайкор». Они принесли шины и бумажные кораблики, сообщает сайт города 057.

«Мы требуем введения военного положения на территории Украины и прерывания всех дипломатических отношений с РФ. Все дипломаты обязаны покинуть Украину», - заявил начальник штаба «Нацкорпуса» Константин Немичев.

Активисты зажгли фаеры и дымовые шашки, которыми начали кидать за забор консульства. Одна из шашек попала на растущую на территории елку, от чего та мгновенно загорелась.

После этого активисты забросали здание консульства яйцами и бутылками.

Также  они сожгли флаг России, остатки которого бросили в лужу.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги