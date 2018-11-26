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Напряженная ситуация сложилась на целом ряде направлений внешней политики России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО, сообщает ТАСС.

«Не смогу больше участвовать в вашей работе, учитывая достаточно напряженную ситуацию на целом ряде внешнеполитических направлений, поэтому желаю вам всего доброго», - сказал он после непродолжительного выступления на мероприятии, после чего покинул встречу.

Российский министр при этом выразил уверенность, что предстоящие на форуме дискуссии пройдут «конструктивно, открыто, по-товарищески и будут способствовать выдвижению перспективных инициатив, ориентированных на наращивание широкого гуманитарного и научного сотрудничества».

«Ваши усилия способствуют упрочению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами, - продолжил он. - Сегодня мир находится на этапе стремительных перемен. Как никогда востребовано сопряжение усилий всех, кто заинтересован в обеспечении его поступательного, стабильного развития», - отметил Лавров.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября.
ForUm

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