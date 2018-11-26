Временный поверенный в делах Украины в РФ в понедельник будет вызван в МИД России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня в министерство иностранных дел Российской Федерации будет вызван временный поверенный в делах Украины в РФ», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК), передает Интерфакс.

По ее словам, поводом для этого вызова являются «агрессивные и провокационные действия украинской стороны».

Захарова подчеркнула, что «речь идет не просто о несоблюдении Украиной правовых норм, а о спланированной провокации и агрессивных действиях». «Как мы понимаем, эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее», - заявила она.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября.