В центральной части Киева – большое количество крыс. Такого нашествия грызунов в столице не припомнят за многие годы, пишут Публичные люди.

От нашествия не застрахованы даже элитные заведения. Дохлая крыса была обнаружена в одной из престижных кофеен. Грызун обнаружен под стойкой, где готовили кофе.

«Крыса висела прямо под пирожными, под витриной, где делали кофе», — говорит Инна и уверяет, что больше в это заведение не вернется.

«Я думаю, что она бежала с улицы и сюда запрыгнула, застряла и там повредила себе шею. Потому что рана была возле шеи», — рассказала руководитель кофейни Марина Писанка. «Иногда видим, как они по улице бегают или гости сидят, у нас же окна панорамные, и говорят гости: вон, смотрите, крысы побежали. Но у нас это впервые», — добавляет официантка Настя.

Посетители пассажа говорят, что крыс в этом районе действительно много.

«Крысы везде. Помойки рядом. Ну, забежал, выгнали, какие проблемы? Видно, с улицы бежала и замерзла, бедолага, холодно же на улице», — говорит один из посетителей.

В кафе рассказывают, что борьба с грызунами у них длится еще с самого открытия, но этой осенью крыс стало слишком много. Чтобы спастись – постоянно вызывают крысоловов и каждую неделю травят грызунов.

«Вчера в час ночи мы завершили основной этап», — пояснила Писанка.

«Их там не было никогда, это форс-мажор, который случился. Популяция настолько высока на Крещатике, в пассаже, Шевченковский район, Подольский, случилось так, что вредитель попал в помещение», — объясняет технолог Максим Дьяченко.