Главное следственное управление Генпрокуратуры продолжает расследование дела в отношении организаторов и подстрекателей к умышленному убийству украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Радио Свобода.

По данным ведомства, в настоящее время проводится ряд комплексных экспертиз.

«Следственным путем проверяется на причастность к совершению преступления значительный круг высших должностных лиц Украины ... В настоящее время любому из вышеуказанного круга лиц уведомление о подозрении не оглашалось. В то же время кассационное обжалование приговора Алексея Пукача - исполнителя убийства Георгия Гонгадзе - делает невозможным следствию выяснения окончательной квалификации действий заказчиков и организаторов преступления», - говорится в письме.

5 ноября во время круглого стола на тему «Международные обязательства Украины: состояние выполнения обязательств Украины по расследованию и правосудия по делам Гонгадзе, Подольского и Ельяшкевича» в Верховной Раде правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина отметил, что Генпрокуратура проводит следствие по факту организации и подстрекательство к умышленному убийству журналиста Гонгадзе. От ГПУ тогда на круглый стол никто не пришел.

Алексей Подольский, который ранее также проходил по делу Гонгадзе как потерпевший (его похитили, вывезли в лес вблизи Прилук и избили), заявил, что в этом производстве его потерпевшим не признают. В своем ответе Генпрокуратура это подтвердила.

Украинский журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было обнаружено тело без головы, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать Гонгадзе. Останки хранились в киевском морге. Похоронили его только в марте 2016.

Заказчики убийства так и не были установлены.

Как сообщалось ранее, на причастность к заказу убийства журналиста Георгия Гонгадзе, совершенного в 2000 году, проверяют всех бывших высших должностных лиц того времени.