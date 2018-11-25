Космонавт ESA Александр Герст (Alexander Gerst), пребывающий сейчас на борту МКС, обнаружил в одном из шкафчиков папку с дискетами, которые могут оказаться ровесницами космической станции, пишет seMobile.

Во вторник 20 ноября — день, когда МКС исполнилось ровно 20 лет — Герст опубликовал в своём Твиттере фотографию с неожиданной находкой. Две дискеты подписаны как Sergei и Shep, и с большой долей вероятности они принадлежали Сергею Крикалёву и Уильяму Шепарду. Именно они оказались в составе первого экипажа в 2000 году:

Команда экспедиции МКС-1, слева направо: Юрий Гидзенко, Уильям Шепард и Сергей Крикалёв

Самые внимательные пользователи также заметили набор утилит Norton Utilities 4.0 для операционных систем Windows 95/98, которые годами использовались на станции. Энтузиаст космических исследований Джон Гарди (John Gardi) добавил, что у NASA были специальные версии ОС с повышенной устойчивостью к сбоям.

«Я нашёл шкафчик на [МКС], который, вероятно, не открывался какое-то время», — написал Александр Герст.

Как сообщалось ранее, операционной системе Windows 10 предрекают скорый крах.