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Голливудская знаменитость Пэрис Хилтон совсем недавно объявила о том, что расстается со своим возлюбленным Крисом Зилкой, с которым уже запланировала свадьбу, пишет Телеграф.

Причин разрыва ни Пэрис Хилтон, ни Крис Зилка не сообщили. Тема вызвала интерес у поклонников звезды, а поэтому интересными подробностями из жизни бывшей пары поделился инсайдер.

Как известно, Крис, когда делал Пэрис предложение, подарил ей драгоценное кольцо с огромным бриллиантом. Теперь же Зилка требует вернуть ему украшение. Вот правда выяснилось, что на самом деле кольцо Хилтон подарил далеко не Крис.

Инсайдеры сообщили, что дорогое кольцо Пэрис взяла поносить бесплатно у своего хорошего знакомого - знаменитого ювелира и владельца дома Greene & Co, Майкла Гринемса.

«Кольцо принадлежит ей» - прокомментировал инсайдер. Несмотря на это, Крис все равно хочет оставить кольцо как память о двух годах с Хилтон. Правда, по закону Зилка вправе вернуть украшение только в том случае, если он действительно его покупал.

Кроме того, по сообщениям TMZ, за всю свою актерской карьеры Зилка заработал чуть больше 4 миллионов долларов. А вот у Пэрис имеется не менее 300 миллионов долларов, поэтому актриса «всегда платила за все. Большинство ее друзей считали, что она поймет то, что слишком хороша для него».
ForUm

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